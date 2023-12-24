احترق بالكامل.. المعمل الجنائي يعاين حريق هائل بمخزن أخشاب في البدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بالبدرشين، وفحص آثار الحريق؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحريق، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراءه من عدمه.



احترق بالكامل

وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، أن المخزن مكون من طابق واحد، وان السنة اللهب قد أحرقت محتويات المخزن من الأخشاب.



كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالعزبة الغربية.



وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الجنوب.



وتبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن أخشاب من طابق واحد بشارع الرشاح وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وبدء تنفيذ عملية التبريد.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.