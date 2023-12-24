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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس العراقي وأمير الكويت يؤكدان هاتفيًا أهمية التعاون بين البلدين

الرئيس العراقى عبد
الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس السبت، أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين الجانبين، حيث تناولا ضرورة تبادل الزيارات لتعزيز العلاقات الثنائية؛ وبما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "أمير دولة الكويت أعرب - من جانبه - عن رغبة الكويت فى توطيد أواصر العلاقات الثنائية، وحرصها على دعم جهود العراق فى ترسيخ أمنه واستقراره".

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد