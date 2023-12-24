ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت ربة منزل مصرعها جراء اصطدام قطار بجسدها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمزلقان البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بمزلقان البدرشين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة تفاجئت بقدوم القطار والذي اصطدم بجسدها ولقيت مصرعها إثر ذلك جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن السكة الحديد بالبدرشين السكة الحديد النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة جنوب محافظة الجيزة عبور شريط السكة الحديد شريط السكة الحديد مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة