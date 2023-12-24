مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

لقيت ربة منزل مصرعها جراء اصطدام قطار بجسدها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمزلقان البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بمزلقان البدرشين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة تفاجئت بقدوم القطار والذي اصطدم بجسدها ولقيت مصرعها إثر ذلك جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.