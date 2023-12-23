عضو التفاوض المصري: إثيوبيا أخلت ببنود الاتفاقيات التي أبرمت مع القاهرة

أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، أنه في أثناء إحدى الاجتماعات مع ممثلي دولة إثيوبيا، حدث خلافا بين ممثلي لجنة الفنيين الإثيوبية وممثلي الخارجية الإثيوبية.

وقال خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن تم وضع 17 بندا في ملف السد الإثيوبي خلال 6 جولات مع الجانب الإثيوبي، ويوم 6 مارس 2020 كان سيتم توجيه الدعوة للتوقيع على الاتفاقيات إلا أن أثيوبيا لم تحضر.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مصر وافقت على اتفاقية كاملة تشمل جميع البنود، كما مصر لم توقع أو توافق على اتفاقية بشأن ملء سد النهضة.

وأوضح أن إثيوبيا لم تلتزم ببنود الاتفاقية حيث كان أعلى نسب ملء في أي مرحلة 13 مليار متر مكعب، ولكن في إحدى مرات الملء بلغت 26 مليار متر مكعب.