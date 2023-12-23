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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ختام رائع للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة بالطائف

الذهب للجزائر .. الفضة لسلطنة عمان .. والبرونز للسعودية

البطولة العسكرية
البطولة العسكرية
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اختتمت منافسات البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة ، التى استضافتها القوات المسلحة السعودية ، بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف ، بمشاركه 5 دول من الأعضاء بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية .

جاء الختام رائعا بحضور اللواء الركن / خالد الشيبة قائد منطقة الطائف العسكرية ، واللواء / حسام  خضر - نائب رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والقنصل العام للجزائر بالطائف محمد عالم ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق " الجزائر " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية - المشرف الإدارى على البطولة ، والعميد سلطان الشهرى - مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة السعودية - مدير البطولة ، واللواء تدريب بدنى/ عمار جبار خضير " العراق  " نائب رئيس اللجنة الفنية للإتحاد العربى للرياضة العسكرية - المشرف الفنى على البطولة ، والعميد عبدالله محمد الفيتورى" ليبيا " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة ، ورؤساء وفود الدول المشاركه فى البطولة ، العميد الركن/ خليل سبتى الكندرى - مدير مديرية الإتحاد الرياضى العسكرى بالكويت ورئيس الوفد ، والعميد محمد عباس خليل - رئيس وفد العراق ، والعميد فنى/ علي بن إبراهيم الشيخ - رئيس وفد السعودية ، والعقيد الركن جوى / حمد بن سالم البلوشى - مدير الرياضة العسكرية بسلطنة عمان - رئيس الوفد العمانى ، والمقدم كراش طاهر - رئيس وفد الجزائر ، والمستشار محمد لامين الداه " مسؤول قسم الرياضة العسكرية " بجامعة الدول العربية ، وعلى بدر أحمد سكرتير الإتحاد .

أقيمت مباراتان فى الختام ، فاز منتخب الجزائر على نظيرة منتخب العراق بثلاثة أشواط مقابل لاشيء ، جاءت نتيجه الأشواط  25 / 15 ، 25 / 13 ، 25 / 16 ، كما فاز المنتخب السعودى على نظيرة منتخب الكويت ، جاءت نتيجه الأشواط 25 / 23 ، 25 / 17 ، 25 / 20 .
بذلك يحصل منتخب الجزائر العسكرى على المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 12 نقطة ، وجاء منتخب سلطنة عمان العسكرى فى المركز الثانى والميدالية الفضية برصيد 11 نقطة ، وحصل المنتخب العسكرى السعودى على المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 6 نقطة  ، وجاء منتخب الكويت فى المركز الرابع ، والعراق فى المركز الخامس .
وفاز بكأس أفضل لاعب معد حاكمى ياسين  " الجزائر " ، وأفضل لاعب إرسال دور سيدى محمد جابير  " الجزائر  " ، وحصل على كأس أفضل لاعب دقيش أيوب " الجزائر " ، وفاز بكأس أفضل لاعب حر عبدالله بن سالم المقبالى " سلطنة عمان "  ، أفضل لاعب حائط صد سعود بن راشد المعمرى "  سلطنة عمان " .

مشاركه ناجحة

من جانبه أعرب العقيد الركن جوى / حمد بن سالم البلوشى - مدير الرياضة العسكرية بسلطنة عمان - رئيس الوفد العمانى ، عن سعادته للمشاركه الفعالة لمنتخب سلطنة عمان فى البطولة ، مشيراً إلى أن مشاركة المنتخب العمانى في هذة البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس .
أضاف البلوشى أن المنتخب العسكرى العمانى للكرة طائرة أثبت جدارته فى هذا المحفل الشبابى العربى العسكرى ، واستطاع تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية في البطولة وكان قاب قوسين من الذهب .
وقال إننا نهدى هذا الإنجاز الى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القائد الأعلى ولجميع منتسبى قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ، كما نتقدم بالشكر الجزيل لسيدي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ومساعد الرئيس للتدريب والتمارين المشتركة على دعمهم المتواصل والمتابعه المستمرة للمنتخب خلال فترة الإعداد والاستعداد قبل وأثناء البطولة ، وقدم الشكر لجميع من ساهم في تعزيز وتشجيع منتخبنا العسكرى ، وتقدم العقيد حمد البلوشي رئيس وفد سلطنة عمان بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة السعودية ولقائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن/ خالد الشيبة ، وللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الرائع والمميز من الجوانب الفنيه والإعلامية والتنظيمية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

القوات المسلحة السعودية البطولة العربية العسكرية للكرة الطائرة رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية الطائف