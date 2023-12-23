ختام رائع للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة بالطائف

اختتمت منافسات البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة ، التى استضافتها القوات المسلحة السعودية ، بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف ، بمشاركه 5 دول من الأعضاء بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية .

جاء الختام رائعا بحضور اللواء الركن / خالد الشيبة قائد منطقة الطائف العسكرية ، واللواء / حسام خضر - نائب رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والقنصل العام للجزائر بالطائف محمد عالم ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق " الجزائر " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية - المشرف الإدارى على البطولة ، والعميد سلطان الشهرى - مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة السعودية - مدير البطولة ، واللواء تدريب بدنى/ عمار جبار خضير " العراق " نائب رئيس اللجنة الفنية للإتحاد العربى للرياضة العسكرية - المشرف الفنى على البطولة ، والعميد عبدالله محمد الفيتورى" ليبيا " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة ، ورؤساء وفود الدول المشاركه فى البطولة ، العميد الركن/ خليل سبتى الكندرى - مدير مديرية الإتحاد الرياضى العسكرى بالكويت ورئيس الوفد ، والعميد محمد عباس خليل - رئيس وفد العراق ، والعميد فنى/ علي بن إبراهيم الشيخ - رئيس وفد السعودية ، والعقيد الركن جوى / حمد بن سالم البلوشى - مدير الرياضة العسكرية بسلطنة عمان - رئيس الوفد العمانى ، والمقدم كراش طاهر - رئيس وفد الجزائر ، والمستشار محمد لامين الداه " مسؤول قسم الرياضة العسكرية " بجامعة الدول العربية ، وعلى بدر أحمد سكرتير الإتحاد .

أقيمت مباراتان فى الختام ، فاز منتخب الجزائر على نظيرة منتخب العراق بثلاثة أشواط مقابل لاشيء ، جاءت نتيجه الأشواط 25 / 15 ، 25 / 13 ، 25 / 16 ، كما فاز المنتخب السعودى على نظيرة منتخب الكويت ، جاءت نتيجه الأشواط 25 / 23 ، 25 / 17 ، 25 / 20 .

بذلك يحصل منتخب الجزائر العسكرى على المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 12 نقطة ، وجاء منتخب سلطنة عمان العسكرى فى المركز الثانى والميدالية الفضية برصيد 11 نقطة ، وحصل المنتخب العسكرى السعودى على المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 6 نقطة ، وجاء منتخب الكويت فى المركز الرابع ، والعراق فى المركز الخامس .

وفاز بكأس أفضل لاعب معد حاكمى ياسين " الجزائر " ، وأفضل لاعب إرسال دور سيدى محمد جابير " الجزائر " ، وحصل على كأس أفضل لاعب دقيش أيوب " الجزائر " ، وفاز بكأس أفضل لاعب حر عبدالله بن سالم المقبالى " سلطنة عمان " ، أفضل لاعب حائط صد سعود بن راشد المعمرى " سلطنة عمان " .

مشاركه ناجحة

من جانبه أعرب العقيد الركن جوى / حمد بن سالم البلوشى - مدير الرياضة العسكرية بسلطنة عمان - رئيس الوفد العمانى ، عن سعادته للمشاركه الفعالة لمنتخب سلطنة عمان فى البطولة ، مشيراً إلى أن مشاركة المنتخب العمانى في هذة البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس .

أضاف البلوشى أن المنتخب العسكرى العمانى للكرة طائرة أثبت جدارته فى هذا المحفل الشبابى العربى العسكرى ، واستطاع تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية في البطولة وكان قاب قوسين من الذهب .

وقال إننا نهدى هذا الإنجاز الى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القائد الأعلى ولجميع منتسبى قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ، كما نتقدم بالشكر الجزيل لسيدي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ومساعد الرئيس للتدريب والتمارين المشتركة على دعمهم المتواصل والمتابعه المستمرة للمنتخب خلال فترة الإعداد والاستعداد قبل وأثناء البطولة ، وقدم الشكر لجميع من ساهم في تعزيز وتشجيع منتخبنا العسكرى ، وتقدم العقيد حمد البلوشي رئيس وفد سلطنة عمان بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة السعودية ولقائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن/ خالد الشيبة ، وللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الرائع والمميز من الجوانب الفنيه والإعلامية والتنظيمية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة .