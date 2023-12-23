الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده خلال "الاشتباكات" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 5 من جنوده، خلال عمليات "الاشتباك" في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم أن عدد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا خلال الهجوم البري داخل قطاع غزة ارتفع إلى 144 جنديا.

وأوضح البيان أن 3 من القتلى يحملون درجة رقيب، اثنان منهم في وحدة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" والثالث تابع للكتيبة (6623) التابعة للواء المظليين الاحتياطي 55.

وأما القتيلان الآخران، فهما ضابطان أحدهما من الكتيبة 6623 التابعة للواء المظليين الاحتياطي 55 والثاني قائد لفرقة في وحدة الاستطلاع التابعة للواء "ناحال".

وأضاف جيش الاحتلال أن 5 جنود آخرين من وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي أصيبوا بجروح خطيرة.