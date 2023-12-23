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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. مجلس الأمن يتجاهل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.. ويكتفي بالمساعدات الإنسانية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 24 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
ابتزاز أمريكي.. مجلس الأمن يتجاهل الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة.. ويكتفى بالمساعدات الإنسانية

حماس: غير كاف.. ولا يستجيب للوضع الكارثى.. وروسيا: لحظة مأساوية.. وجوتيريش: قرار بدون مخالب

الهلال الأحمر بشمال سيناء: 800 متطوع قدموا 120 ألف ساعة عمل لدعم القطاع 

«ميقاتى:» لبنان مستعد لإبعاد حزب الله عن الحدود مع الكيان الصهيونى «بشروط»

السيسى والرئيس الإيرانى يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة والقضايا العالقة بين البلدين

20 ألف شهيد.. 118 مليون يورو مساعدات أوروبية.. ورئيسة المفوضية: الوضع مقلق للغاية

الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن حتى مخيمات النازحين

إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط.. اتهامات أمريكية لطهران بالتورط فى التخطيط لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

البوابة مجلس الأمن وقف اطلاق النار غزة المساعدات الإنسانية حماس