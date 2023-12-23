اقرأ غدًا في «البوابة».. مجلس الأمن يتجاهل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.. ويكتفي بالمساعدات الإنسانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 24 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ابتزاز أمريكي.. مجلس الأمن يتجاهل الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة.. ويكتفى بالمساعدات الإنسانية

حماس: غير كاف.. ولا يستجيب للوضع الكارثى.. وروسيا: لحظة مأساوية.. وجوتيريش: قرار بدون مخالب

الهلال الأحمر بشمال سيناء: 800 متطوع قدموا 120 ألف ساعة عمل لدعم القطاع

«ميقاتى:» لبنان مستعد لإبعاد حزب الله عن الحدود مع الكيان الصهيونى «بشروط»

السيسى والرئيس الإيرانى يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة والقضايا العالقة بين البلدين

20 ألف شهيد.. 118 مليون يورو مساعدات أوروبية.. ورئيسة المفوضية: الوضع مقلق للغاية

الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن حتى مخيمات النازحين

إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط.. اتهامات أمريكية لطهران بالتورط فى التخطيط لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر