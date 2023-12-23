بعد تثبيت أسعار الفائدة.. خبير اقتصادي: هناك تشديد نقدي حتى يحتوى التضخم

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي مطمئن بتراجع التضخم، ولكنه قلق من ان معدل النمو في الربع الأخير أقل مما سبق، وهو يستهدف الحصول على حصيلة دولارية وجذب رؤوس الأموال، والبنك المركزي سيتشدد حتى يحتوى التضخم، وأتوقع أن يرتفع سعر الفائدة، لحين تحقيق سعر فائدة موجبة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن الصندوق منتظر تشديد مالي، وهناك ضرورات شددت على الاستمرار في التشديد النقدية، واتباع سياسيات لامتصاص فائض السيولة، وخفض المعروض من السيولة.

وأوضح أن التضخم انخفض بشكل ما، ولكن بعيد عن المستهدف، والأمر يستوجب التشديد النقدي، وأن تسير الحكومة وفقًا لسياسة التشديد المالي، ورفع حجم التقشف.

وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع حجم التمويل من صندوق النقد الدولي، وهناك تصريحات رسمية بإجراء المراجعات مع تفضيل المسار الذي أرتاه صانع القرار المصري.