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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يسجل هدف تعادل ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

ليفربول وأرسنال
ليفربول وأرسنال
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واصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع فريقه ليفربول، وسجل هدف التعادل أمام أرسنال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 18 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز جابرييل ماجاليس الهدف الأول لصالح أرسنال في شباك منافسه ليفربول بالدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، وسرعان ما أدرك صلاح التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليواصل الفرعون المصري مطاردة صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12هدفًا، متخلفا بفارق هدفين عن إيرلينج هالاند المتصدر.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات، لكنهما فشلا في تسجيل أي أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذا التعادل، يحتل فريق أرسنال المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
 

ليفربول ارسنال الدوري الإنجليزي جابرييل ماجاليس