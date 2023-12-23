جامعة الأقصر تعقد لجنة اختيار الوظائف القيادية العليا.. صور

انعقدت اليوم السبت، لجنة اختيار الوظائف القيادية العليا بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، حيث استمعت اللجنة خلال إجراء المقابلات، إلى خطط مقترحات تطوير الآداء، المقدمة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة.

وشلمت أعضاء اللجنة: كلا من الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم بجامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، والدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن الجامعة تستهدف اختيار القيادة الفاعلة، التي تسهم في ترسيخ قيم الجامعة، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها، وتعزيز رؤيتها؛ وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة الوظيفية.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على حرص الجامعة استكمال الهيكل الوظيفي والإداري لديها؛ لدعم واستكمال مسيرة خطط التنمية والتوسع التي بدأتها الجامعة، بما يسهم في توفير خدمة تعليمية متميزة، وإتاحة البرامج المتطورة؛ التي تلبي متطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، عن حاجة جامعة الأقصر لشغل عدد من الوظائف القيادية من المستوي الوظيفي (العالي/مدير عام).

وجاءت احتياجات الجامعة على النحو التالي: (أمين الجامعة - أمين الجامعة المساعد - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية - مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة - مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم - مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب - مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية - مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية - مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية - مدير عام الإدارة العامة للإحتياجات - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

وقام الراغبين في التقديم بسحب طلب الترشيح المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الإدارة المركزية بجامعة الأقصر الكائنة في ( الأقصر – جزيرة العوامية – شارع المدارس – مقر جامعة الأقصر – الإدارة العامة للموارد البشرية)، والإطلاع علي بطاقة وصف الوظيفة ونموذج مقترح التطوير وأية استفسارات أخري بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة، وتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

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