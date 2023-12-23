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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد الدين حسين: رئيس الجمهورية أكبر الداعمين للحوار الوطني

عماد الدين حسين،
عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني
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أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية الحوار واستمراره، مشيدًا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استئنافه خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأكبر للحوار الوطني، والدولة وجدت أن الحوار مهمًا ومثمرُا، وما وصلت الدولة إلى انتخابات رئاسية بهذا النجاح، لولا ان الحوار الوطني مهد الأمر وجعل القوى السياسية تجلس وتتفق وتختلف تحت ثقف واحد.

وذكر أن هناك مكتسبات كثيرة من الحوار الوطني،  ونجح حتى قبل أن تنفذ توصياته على أرض الواقع، حيث أشاع مناخ من الحرية والتواصل، وقرب بين الأطراف المختلفة، وهذه مسألة في منتهى الأهمية، مشيدًا بما تحقق من انفتاح سياسي، معقبًا:" سيتم بلورة الحوار الوطني بصورة يتوقعها كثيرون.. وسيتم إتاحة مناخ يساعد القوى السياسية على كثير من العمل".

عماد الدين حسين مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني