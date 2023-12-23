ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 477 من عناصره منذ 7 أكتوبر

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي تحديث لبياناته عبر موقعه الرسمي، أعلن جيش الاحتلال مقتل 477 من عناصره خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من ضمنهم ضباط وجنود.

ومساء اليوم السبت، أعلنت سلطات الاحتلال مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال القطاع.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ78 حيث يستمر جيش الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب غزة، وسط مواجهات عنيفة على كافة محاور القتال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة المقاومة الفلسطينية