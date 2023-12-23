جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 477 من عناصره منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي تحديث لبياناته عبر موقعه الرسمي، أعلن جيش الاحتلال مقتل 477 من عناصره خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من ضمنهم ضباط وجنود.

ومساء اليوم السبت، أعلنت سلطات الاحتلال مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال القطاع.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ78 حيث يستمر جيش الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب غزة، وسط مواجهات عنيفة على كافة محاور القتال.