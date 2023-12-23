مفاجأة عن السد الإثيوبي.. الفكرة منذ 1963 وجرأة الإنشاء بعد ثورة يناير

كشف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن أديس أبابا وضعت حجر الأساس للسد في إبريل 2011، بعدما سنحت لها الظروف.

وتابع خلال لقاء على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا أعدت خطة بإنشاء 33 مشروعا على النيل الأزرق منذ 1963 وهي خطة غربية لتحجيم مصادر المياه المصرية.

وأكد أن الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر الأساس لسد النهضة، إلا بعدما قامت الثورة المصرية في 2011.

وشدد الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، على أن الأمريكان وضعوا خطة لبناء 33 مشروعا على النيل الأزرق في 1963.

واختتم أن المخطط للسد الإثيوبي كان 14 مليار متر مكعب من المياه، ولكن تحول الآن إلى 74 مليار متر مكعب، وتم حجز أكثر من 40 مليار متر مكعب حتى الآن.

