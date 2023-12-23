بعد تهديد "بن جفير" هل تنهار حكومة نتنياهو؟.. خبير شؤون إسرائيلية يجيب

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أطلق يوم أمس تهديدا بأنه يود تفكيك الحكومة الإسرائيلية والانسحاب منها مما يؤثر في انهيارها.

أضاف خبير الشؤون الإسرائيلية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا التهديد تلاه استطلاع للرأي نشرته صحيفة “معاريف” والذي أوضح بأن 45 مقعد فقط هي التي ممكن أن تحصل عليه حكومة الاحتلال في حالة التصويت، أي أن 70 مقعد ضد هذه الحكومة، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى انهيار الحكومة وذهابها إلى البيت نهاية لهذه الحقبة السوداء في تاريخ المنطقة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق الصلاحيات التي منحها لنفسه منذ أن فرض على الائتلاف الحكومي حكومة حرب، لذلك فهو يعي تمامًا بأن عملية حجب تصويت حجب ثقة في الكنيست ستسقط هذه الحكومة، لذلك هو ذهب إلى تقصير مدة أعمال الدورة الحالية إلى أقصر مدة ممكنة تجنبًا لأي عملية تصويت لحجب الثقة قد تطيح بحكومته.