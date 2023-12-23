السوبر المصري.. استقبال حافل لبعثة الأهلي في أبو ظبي "صور"

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

كان في استقبال بعثة الاهلي في المطار وفد رفيع المستوى من الاشقاء في الإمارات استعدادا لبطولة السوبر التي يشرف على تنظيمها مجلس أبو ظبي للرياضة.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.