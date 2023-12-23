الدوري الإنجليزي.. صلاح يهدي ليفربول التعادل أمام أرسنال خلال الشوط الأول

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا لفريقه ليفربول في الدقيقة 29 من الشوط الأول، ليمنح الريدز التعادل بهدف لمثله أمام أرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

كان أرسنال قد قص شريط أهداف الشوط الأول عن طريق جابريل ماجاليس في الدقيقة الرابعة.

وجاء هدف صلاح من مجهود فردي رائع وتسديدة صاروخية سكنت شباك أرسنال هجمة مرتدة سريعة لـ ليفربول، حيث استلم كرة طويلة من خط الدفاع وانطلق بها من الميمنة ثم راوغ مدافع المدفعجية وأطلق تسديدة سكنت الزاوية البعيدة.

بذلك، يرفع صلاح رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويواصل مطاردة صدارة الهدافين التي يحتلها إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وظهر صلاح بشكل مميز في الشوط الأول، حيث كان من أبرز اللاعبين في ليفربول، وقاد العديد من الهجمات الخطيرة.

ويتطلع ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم، لخطف الصدارة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بينما يسعى أرسنال إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على صدارته.