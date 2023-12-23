الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أعاد الحياة لذوي الهمم

قالت الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الهمم في كل المجالات.

وأضافت "مبدي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قدمت جهودًا غير مسبوقة، على مدار التسع سنوات الماضية، حيث أكدت أن ذوي الهمم اقتحموا كافة المجالات بقوة.

وأشارت، إلى أن كم الاستحقاقات التي حصلت، أمر لا بد أن يشكر عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ساهم في إظهار هذه الفئة من المجتمع للنور والمشاركة في كل المجالات.

ونوهت "مبدي"، بأن الاحتفالية الخاصة بـ"قادرون باختلاف"، من المقرر لها الشهر القادم، مشيرة إلى أن مثل هذه الاحتفالات تبرز قدرات ذوي الهمم.

وتابعت أن الدولة أقرت عددًا من القوانين التي تخص ذوي الهمم، وتفعيلها والمراقبة الفعالة على تنفيذها