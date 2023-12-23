محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف عدد من الشوارع

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ من بينها " شارع النبوي المهندس_ شارع الجمهورية_ شارع الخليفة المأمون"، وميدان سيدي قطب بشرق مدينة كفرالشيخ، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، وتعد هذه الشوارع من الرئيسة والحيوية بمدينة كفرالشيخ وذلك تحت إشراف اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والجهاز المعاون له.

شدد محافظ كفرالشيخ على مراجعة ونهو أعمال المرافق من بينها" خطوط الغاز _ كابلات الاتصالات_ الكهرباء _ بيارات الصرف الصحي_ صفايات الأمطار"، وغيرها من المرافق الأساسية، وذلك قبل البدء في أعمال الرصف ومتابعة التنفيذ طبقاً للمواصفات المحددة.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وشدد على حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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