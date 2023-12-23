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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

خالد حنفي: أول مرة يتم اختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان

الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة
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قال الدكتور خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس تم إنشاءوه عام 2012 بقرار من مجلس الوزراء، وهو مهتم بحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وأضاف المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن لإصحاب الإعاقات الحق في الإستفادة بالمدارس الخاصة بهم في كافة المجالات.

وأشار "حنفي"، الى أن من الإختصاصات الخاصة بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، هو إبداء الرأي في القوانين والقرارات الخاصة بذوي الإعاقة بكل أنواعها.

ونوه بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة في مصر، تقدر بـ10.7 من إجمالي سكان مصر، وهذا يتطلب ضرورة وضع سياسات تخدم هؤلاء الأشخاص.

وأكد المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن أول مرة في تاريخ مصر، يتم إختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي

الدكتور خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة مجلس الوزراء ذوي الاعاقة