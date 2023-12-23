ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس ميكانيكي لاتهامه بسرقة دراجات نارية بالأميرية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية  ، حبس ميكانيكي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمزاولة نشاط اجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الاميرية ، 
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط "ميكانيكى" – له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية وإعترف بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى ، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سئ النية" عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر أنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية ميكانيكي سرقة الدراجات