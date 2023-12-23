تجديد حبس ميكانيكي لاتهامه بسرقة دراجات نارية بالأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية ، حبس ميكانيكي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمزاولة نشاط اجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الاميرية ،

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط "ميكانيكى" – له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية وإعترف بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى ، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سئ النية" عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر أنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

