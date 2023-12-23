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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة

العراق
العراق
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أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، التزام الأمم المتحدة بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة.

وقالت بلاسخارت - في رسالة بمناسبة قرب نهاية عام 2023 أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت - إنه في ظل الاستقرار السياسي والفرص المشرقة التي تلوح في الأفق؛ فإن العراق يتمتع بفرصة ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة.

وأضافت أنه بعد مرور عام، برزت عدة خطوات مهمة ومبادرات واعدة، مشيرة الى أن العراق في وضع يمكنه من اغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.

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