سعود الحسين: سعيد بحضور مهرجان الجونة السينمائي

أعرب المطرب سعود الحسين، عن سعادته الغامرة بحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والتي أقيمت بشكل استثنائي، موضحًا أنه كانت هناك ضرورة وحتمية لإقامة مهرجان الجونة في دورته السادسة.

وأضاف “الحسين”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يجب استمرار الفعاليات الثقافية والفنية وتقديم كل الأعمال، ومن خلالها تقديم رسالة عن غزة والقضية الفلسطينية خاصة بعد أن ألغت الدولة مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان السينما.

وأوضح أنه ضد المطرب الذي يرفض الغناء بسبب الأحداث في غزة؛ فمن الممكن دفع الإيرادات لغزة، مضيفا أن الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة التي تأخرت شهرين أثبتت عمليًا أن الرسالة وصلت عن طريق نافذة على فلسطين التي قدمت أفلام جديدة من فلسطين وعن فلسطين ولمخرجين وفنانين فلسطينيين وقدمنا رسائل منها السياحة المصرية.

وأكد أن كلمات الفنانين في المهرجان أرسلت رسالة تضامن وإهداءات لم تكن لتكون لولا المهرجان.