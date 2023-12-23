إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية برعاية سامسونج وجامعة النيل

أعلنت مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية، برعاية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع "سامسونج مصر" وجامعة النيل. جاء الإعلان خلال حفل حضره وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة البيئة، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى قيادات من الاتحاد الأوروبي.

تهدف مسابقة "يونيجرين" إلى تعزيز روح الابتكار ودعم الشباب في التفاعل مع قضايا التغير المناخي. تأتي هذه المسابقة في إطار جهود مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، حيث يُشجع المشاركين على تقديم حلول مبتكرة لتحديات التغير المناخي.

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، عضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، أن مسابقة (يونيجرين) تعكس التزام مؤسسة صناع الحياة بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهي خطوة مهمة نحو مواجهة قضية التغير المناخي.

شددت د. هبة لبيب، نائب مساعد رئاسة جامعة النيل للابتكار، على أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وأشارت إلى أن التعاون بين الشركات والمؤسسات والجامعات يعزز الجهود المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

أشار أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الشباب في التصدي لتحديات التغير المناخي. وأكد دعم "سامسونج مصر" للابتكار والريادة من خلال برنامجها الخاص، والذي يسعى إلى تعليم الشباب التقنيات المتقدمة.

هذا وقد عقد مؤتمر صحفي ضمن فعاليات المبادرة للاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج سامسونج للابتكار بالإضافة إلى تكريم الفريق الفائز في النسخة الثانية من هاكاثون برنامج سامسونج للابتكار والذي سيلتحق مباشرة بالمرحلة الأخيرة من مسابقة "يونيجرين" الوطنية.



في هذا الصدد، أكد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر، التزام سامسونج بدعم ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، مُشيرًا إلى دور الشركة في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.