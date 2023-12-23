تفاصيل كمبوند Acasa mia اكاسا ميا

السبت 23/ديسمبر/2023 - 07:41 م

كمبوند Acasa mia اكاسا ميا من أحدث المشروعات السكنية التي تم إطلاقها في قلب القاهرة الجديدة، من تنفيذ شركة دار العالمية الرائدة في مجال العقارات، والتي حرصت على أن تقدم به أفضل المزايا الفريدة التي جعلته محط أنظار الكثير من العملاء والمستثمرين منذ اللحظات الأولى، لذا إذا كنت تبحث عن مشروع سكني مليء بالراحة والسعادة وسط أكبر قدر من الخدمات المتكاملة التي تلبي كافة متطلباتك وتطلعاتك لبيئة سكنية فاخرة يمكنك اختيار اكاسا ميا، وللتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المشروع المتميز تابع قراءة السطور القادمة.

كمبوند Acasa mia اكاسا ميا



● خصصت شركة دار العالمين لتنفيذ اكاسا ميا مساحة بلغت 10 أفدنة، وذلك بعد نجاح مشروعها الأول أكاسا نيو كايرو.

● وقد سمحت مساحة المشروع في توفير أكبر عدد من الخدمات والمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، والتي بلغت نسبتها 80% من إجمالي مساحة كمبوند Acasa mia.

● وتم تخصيص 20% للبناء، وعلى الرغم من صغر المساحة إلا أنك ستجد عدد متنوع من الوحدات التي تلبي كافة رغبات واحتياجات العملاء.



وحدات مشروع اكاسا ميا دار العالمية

● يتكون كمبوند اكاسا ميا من حوالي 13 عمارة سكنية.

● يبلغ ارتفاع معظمها 5 طوابق، بالإضافة إلى دور أرضي.

● ويضم الكمبوند 420 شقة.

● تتراوح مساحاتها بين 115 متر مربع و210 متر مربع.

أسعار اكاسا ميا

تتوفر الشقق السكنية في كمبوند اكاسا ميا بغرفتين أو ثلاث غرف، والأسعار المعلن عنها حتى الآن كما يلي:

● تبدأ أسعار الشقق السكنية بغرفتين من 3 مليون و300 ألف جنيه مصري، وتتراوح مساحاتها بين 120 و140 متر مربع. وتتكون من غرفتين، وحمامين، ومطبخ، وغرفة استقبال.

● بينما تأتي أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف من 4 مليون و400 ألف جنيه مصري، وتتراوح مساحاتها بين 155 و200 متر مربع. وتتكون من ثلاث غرف، وثلاثة حمامات، ومطبخ، وغرفة استقبال.

● كما توجد شقق سكنية بثلاث غرف مع مميزات إضافية، مثل غرفة معيشة أو غرفة للخادمة وحمام خاص بها. وتبدأ أسعار هذه الوحدات من 5 مليون و200 ألف جنيه مصري، وتتراوح مساحاتها بين 185 و210 متر مربع.

قبل أن نختتم حديثًا عن كمبوند Acasa mia اكاسا ميا دعنا نوضح الموقع الجغرافي الذي قامت شركة دار العالمية باختيارها بكل دقة وعناية.

موقع كمبوند اكاسا ميا التجمع الخامس



من أهم عوامل نجاح أي مشروع سكني ضخم لأي شركة عقارية رائدة في مجال تطوير وبناء العديد من المشاريع هو اختيار موقعه الاستراتيجي. ونجد أن دار العالمية اختارت القاهرة الجديدة، كونها من أهم المناطق السكنية بالوقت الحالي، وتربط بين أهم الطرق والمحاور الرئيسية، وتبعد دقائق قليلة عما يلي:

● يمكن الوصول إلى الرحاب خلال 9 دقائق.

● ومدينتي خلال 10 دقائق.

● وكمبوند واتر واي وايت خلال 14 دقيقة.

● والجامعة الأمريكية خلال 20 دقيقة.

● ومطار القاهرة الدولي خلال 28 دقيقة.

بهذا عزيزي القارئ نكون قد انتهينا من التعرف على أهم المعلومات والتفاصيل المختلفة حول كمبوند Acasa mia اكاسا ميا. لكن يرجى التأكيد على أن الأسعار المذكورة أعلاه تتغير بشكل مستمر وفقًا لتغيرات السوق العقاري بمصر، ورؤية الشركة المالكة للمشروع، أما إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات حول المشروع يمكنك القيام بالضغط على Acasa Mia أو التواصل مع Nawy.