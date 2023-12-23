طرح البرومو التشويقى لفيلم "عادل مش عادل"

نشر الفنان أحمد الفيشاوى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو التشويقى لفيلم "عادل مش عادل" ليشارك به جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/C1NA9iooD7Y/?igsh=dm9wcXloc2xuMzZp

وعلق على الفيديو"عادل مش عادل.. قريباً بجميع سينمات مصر" ويشارك الفيلم خلال موسم رأس السنة السينمائى.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، محمود البزازى، دينا، محمد أوتاكا، تأليف أدهم سعيد والإخراج أحمد يسرى.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى يستعد بالتحضيرات للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، بعد أن حقق الجزء الاول والثانى نجاح كبير مع الجمهور، وأعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعم الجزء الثالث من الفيلم بما يليق بالنجاح الذى تحقق فى الأجزاء الأولى.