شراكة بين "اينوفت " و"سيرا " و"مجموعة نهضة مصر" لتطوير قطاع التعليم

تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين "اينوفت للتعليم" و"سيرا للتعليم" و"مجموعة نهضة مصر" لتطوير قطاع التعليم ما قبل المدرسي في مصر والشرق الأوسط. وقد تم توقيع الشراكة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر دكتورة نيفين القباج.

تهدف الشراكة إلى زيادة رأس مال شركة "اينوفت للتعليم" للتوسع في إطلاق وتشغيل المزيد من مؤسسات التعليم للأطفال في مصر، وستستفيد الشركة من خبرات "مجموعة نهضة مصر" في مجال تقديم الحلول التعليمية وتطوير المناهج والبرامج التدريبية.

تشمل أهداف الشراكة تطوير مناهج تعليمية مبتكرة وتوفير الموارد التعليمية للمعلمين، وتقديم دورات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة معلمي مرحلة ما قبل المدرسة، وتوفير الأدوات والتقنيات الضرورية لتوفير بيئة تعليمية شاملة.

داليا إبراهيم، رئيسة مجلس إدارة "نهضة مصر" أشارت إلى أن هذه الشراكة تعد علامة فارقة في مسيرة الشركة وتمثل فرصة للتوسع في مجال تنمية الطفولة المبكرة في مصر والعالم العربي.

أكدت دينا عبد الوهاب، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "اينوفت للتعليم"، أهمية هذه الشراكة في تحقيق تغيير جذري ونوعي في قطاع تنمية الطفولة المبكرة. مشددة علي أن استثمار "نهضة مصر" في شركة "اينوفت للتعليم" يعد شهادة على رؤية الطرفين لتحقيق التميز التشغيلي وتقديم حلول تعليمية متنوعة لتلبية احتياجات كل طفل.

أضافت أن الشراكة ستعزز التزام شركتها بتحقيق التميز التشغيلي وتوفير حلول تعليمية مبتكرة وفاعلة، كما تبرز أهمية دور "سيرا للتعليم" و"اينوفت للتعليم" و"نهضة مصر" في قيادة التغيير والابتكار في قطاع تعليم ما قبل المدرسة في مصر والمنطقة العربية. وتعبر عن تطلع الشركة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات هذه الشراكة وتأكيد التزامها بتوفير خدمات تعليمية شاملة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأطفال.



من ناحية أخرى، يؤكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا للتعليم"، أهمية الشراكة الجديدة في تعزيز مكانة "اينوفت للتعليم" في قطاع الخدمات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة. يشير إلى أن الشراكة ستسهم في تطوير المنظومة التعليمية لهذه المرحلة، من خلال تأهيل المعلمين وتطوير المناهج الدراسية.

ويُشير إلى أن الخبرة الواسعة لشركة "اينوفت للتعليم" في تقديم خدمات تعليمية استثنائية للأطفال في مؤسسات الطفولة المبكرة ستستفيد من التعاون مع "نهضة مصر" وخبرة "سيرا" في تطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية الرائدة، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية لقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر.

يُذكر أن شراكة "سيرا للتعليم" و"اينوفت للتعليم" أسفرت عن إطلاق ثماني حضانات جديدة في مصر بسعة إجمالية تصل إلى 1,400 طفل منذ بداية الشراكة في عام 2021