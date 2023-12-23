أسباب تؤدي لزيادة الوزن أثناء الرجيم

قد يعاني بعض الناس من مشكلة في زيادة الوزن أثناء اتباع الرجيم او صعوبة كبيرة في فقدان الوزن أثناء الرجيم، وهناك عدة أسباب تؤدي الى زيادة الوزن وعدم تحقيق النتائج المرجوة، فقد تكون زيادة الوزن وهمية، أيضًا باسم زيادة الوزن المؤقتة، وهي زيادة في الوزن يمكن أن تحدث على الميزان لكنها ليست زيادة في كتلة الدهون الحقيقية، يحدث ذلك عادة خلال فترات معينة من الرجيم أو التغييرات الهرمونية أو الاضطرابات الجسمانية المؤقتة.

وعلى الرغم من أن زيادة الوزن الوهمية ليست زيادة دائمة في الدهون، إلا أنها تسبب بعض الإحباط وعدم الارتياح للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، ومن ضمن أسباب زيادة الوزن الوهمية:

احتباس الماء:

قد يحتفظ الجسم بالماء أثناء فترات الرجيم، نتيجة للتغيرات في توازن الماء والأملاح بالجسم، ويمكن أن يكون ذلك بسبب استهلاك الأطعمة المالحة أو تغييرات في مستويات الهرمونات.

تراكم الغازات والمواد الهضمية:

قد يحدث تجمع لـ الغازات في الجهاز الهضمي خلال فترات الرجيم، مما يسبب انتفاخًا زيادة في الوزن المؤقت.

تراكم الفضلات الغذائية:

قد يتراكم بعض الفضلات الغذائية في الأمعاء أثناء فترات الرجيم، مما يزيد من وزن الأمعاء.

تغيرات في مستويات الجلوكوز والجلايكوجين:

خلال فترات الرجيم، يمكن أن تتغير مستويات الجلوكوز والجلايكوجين في الجسم، مما يؤدي إلى تغيرات في تخزين الماء والكربوهيدرات في العضلات والكبد.



تظهر زيادة الوزن في فترات مختلفة وتعتمد على عدة عوامل، مثلا بعد تناول وجبة طعام ثقيلة أو مليئة بالسعرات الحرارية، يمكن أن يرتفع وزن الجسم بسبب تخزين الماء والطعام المهضوم في الجهاز الهضمي، قد تلاحظ بعض النساء زيادة في الوزن خلال فترة الحيض، وتحدث هذه الزيادة بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم واحتباس الماء، خلال فترة الحمل، يتواجد زيادة في الوزن بشكل طبيعي نتيجة لنمو الجنين وزيادة حجم الثدي وتخزين الدهون الإضافية لدعم الحمل.

وقد يلاحظ ايضا زيادة في الوزن أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يحدث تمدد في العضلات تدفق الدم إليها، مما يمكن أن يسبب زيادة مؤقتة في وزن الجسم نتيجة لتراكم الماء.

-أسباب زيادة الوزن الغير مبررة:

زيادة الوزن الغير مبررة تشير إلى زيادة في الوزن دون وجود أسباب ظاهرية واضحة مثل زيادة تناول الطعام أو نقص النشاط البدني، وقد تكون هناك عدة أسباب محتملة لزيادة الوزن الغير مبررة، ومنها اضطرابات الغدة الدرقية، اضطرابات الهرمونات الأخرى، الأدوية، العوامل الوراثية، واضطرابات الأكل.

-أسباب زيادة الوزن على الميزان:

تناول السعرات الزائدة:

إذا كنت تستهلك كمية أكبر من السعرات الحرارية مما يحتاجها جسمك يوميًا، فسوف يحدث زيادة في تخزين الدهون في الجسم وبالتالي زيادة الوزن، تناول الطعام العالي في الدهون والسكريات والوجبات السريعة والوجبات الجاهزة يمكن أن يزيد من كمية السعرات الحرارية.

نمط الحياة السلبي:

الحصول على نشاط بدني غير كاف والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات (مثل التلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية) يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، وقلة النشاط البدني يقلل من حرق السعرات الحرارية ويؤثر على عملية الأيض.

تغييرات هرمونية:

بعض الاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

العوامل النفسية:

الإجهاد والقلق والاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وبعض الأشخاص يلجأون إلى الأكل الزائد كوسيلة للتخفيف من التوتر أو لتلبية احتياجاتهم العاطفية.

الأدوية:

بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاجات الهرمونية يمكن أن تؤثر على الوزن وتسبب زيادة في الشهية أو احتباس الماء.

-احتباس الماء بالجسم بالماء في بعض الأحيان.

-زيادة في كتلة العضلات.

-التأخر في الهضم بشكل فعال.

-العوامل الهرمونية.

-العوامل النفسية والتوتر والضغوط النفسية.

-متى يثبت الوزن اثناء الرجيم:

عندما يكون توازن السعرات الحرارية المتناولة متساويًا مع السعرات الحرارية المحرقة، وفي هذه الحالة، فإن وزنك يكون ثابتًا بدون زيادة أو نقصان، ويمكن أن يستغرق بضعة أسابيع قبل أن تلاحظ تغيرًا في الوزن أثناء الرجيم.

يمكن حدوث زيادة في الوزن في فترة قصيرة مثل يومين، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الزيادة غالبًا ناجمة عن عوامل مؤقتة مثل تناول الطعام الثقيل الغني بالكربوهيدرات والدهون في يومين متتاليين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن نتيجة لـ تخزين السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

يجب أن يلاحظ أن هذه الزيادة في الوزن في الأيام القليلة قد تكون مؤقتة وترتبط بعوامل مؤقتة في الجسم، وإذا كنت تلاحظ زيادة مستمرة في الوزن على المدى الطويل، فقد يكون من الأفضل استشارة طبيبك لتقييم الحالة وتحديد الأسباب المحتملة ووضع خطة مناسبة.

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم نزول الوزن مع الرجيم، ومنها تناول المشروبات الغازية أو العصائر السكرية أو تناول وجبات خفيفة غير صحية، وهذه السعرات الحرارية المخفية يمكن أن تحول دون نزول الوزن.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، مما يقلل من حرق السعرات الحرارية ويجعل من الصعب فقدان الوزن.

عدم التوازن الغذائي مع عدم الانتباه إلى التوازن الغذائي والنسب المناسبة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.

بعض الاضطرابات الهرمونية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الهرمونات المرتبطة بالتوتر والإجهاد يمكن أن تؤثر على عملية الأيض وتعوق فقدان الوزن.