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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يزيد من أوجاع إشبيلية

مباراة أتلتيكو مدريد
مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية
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حقق فريق أتلتيكو مدريد، انتصارًا ثمينًا على ضيفه إشبيلية بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما سيطر لاعبو الأتلتي على مجريات اللعب، وبعد محاولات عديدة أمام المرمى لم تفلح في قص شريط أهداف اللقاء.

في الشوط الثاني، نجح ماركوس يورينتي في افتتاح التسجيل في بداية الشوط وتحديدًا في الدقيقة 46، قبل أن يحصل زميله التركي كاجلار سويونكو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70.

بهذا الفوز، ازدادت معاناة وأوجاع إشبيلية في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

بتلك النتيجة، احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما وصل إلى النقطة 38، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

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