رئيس مياه الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة العزب الجديدة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماع بمقر الشركة لمناقشة مشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة الجاري إنشاءها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها ٧٥٪ والأعمال الكلية ٤٢٪.

حضر الاجتماع المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والمهندس ايمن ماهر والدكتور اسلام الهلالي من مركز البحوث والدراسات بكلية الهندسة ومهندسي التنفيذ والإشراف بالموقع.

وأوضح النجار أن الهدف من إنشاء المرحلة إنتاج ١٢٠ ألف م٣ يوميا لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة.

وشجج على أهمية وضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات لدخول المشروع حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن

واشار الى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الريف المصري من خلال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات لتحسين سبل الحياة بالقرى الأكثر إحتياجاً .

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