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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات يد الزمالك تفوز على الشمس 31-30

سيدات يد الزمالك
سيدات يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 30/31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة بالدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

كان الفريق سبق  وفاز على الطيران 23/29 في الجولة السابقة، التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويستعد فريق سيدات يد الزمالك لمواجهة الشمس بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثالثة عصراً بالصالة المغطاة بمقر النادي.

ويقود يد السيدات بالقلعة البيضاء كل من، أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدرباً عاماً ومحمد السباعي مخططاً للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى وآمال شعبان وداليا القط إداريتين للفريق.

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