الدوري الإنجليزي.. توتنهام ينجو من التعادل أمام إيفرتون

نجا فريق توتنهام هوتسبير من التعادل مع ضيفه إيفرتون، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد توتنهام في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح السبيرز في خطف الثلاث نقاط من التوفيز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، بالرغم من المحاولات العديدة للضيوف لإحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأوقف الفريق اللندني انتصارات إيفرتون المتتالية في البريميرليج، حيث يسعى الأخير للهروب من منطقة الهبوط تفاديًا لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بثنائية دون رد، جاءت عن طريق مهاجمي الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقتين 9 و18 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو إيفرتون في تقليص الفارق حتى استطاع أندريه جوميز في هز الشباك في الدقيقة82 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.