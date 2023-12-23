برلماني: مصر حائط الصد الرئيسي لإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك قوى إقليمية عربية شقيقة بدعم من القوى الكبرى كانت توافق على تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، لأنها ترى أن هذا هو الحل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت حائط الصد الرئيسي لإفشال هذا المخطط.

وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، أن هناك ضغطًا سياسيًا على مصر لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن فكرة المضاربة على الجنيه في عواصم خارج حدود الدولة المصرية أمر ممنهج، وكذلك وقف الاستثمارات، والضغط الإعلامي أمر ممنهج يهدف لخلق أزمة اقتصادية، لكي تُسلم مصر لسيناريو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أخذ موقفًا سياسيًا قويًا داعمًا للقضية الفلسطينية، حيث رفض بشكل كامل تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، فسيناء هي خط أحمر للشعب المصري، وموقف الرئيس السيسي يترجم موقف المصريين.