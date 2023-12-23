استشاري مناعة يضع روشتة الوقاية من متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، أعراض متحور كورونا جديد، «جيه.إن.1»، مؤكدًا أن المتحور الجديد لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، معقبًا «متحور طيب وابن حلال».

وقال خلال مداخلة هاتفية برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا الجديد «جيه.إن.1»، لا يبدأ بأعراض البرد التقليدية، ويبدأ من خلال ألم في العظام أو المفاصل، مشيرًا إلى أنه وفقا لتقارير الواردة من الأمم المتحدة فإن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد دون تأثير خطير، ونسبة المصابين تصل لـ50%.

وأوضح الأنصاري، أنه لا توجد أي حالة وفاة تسجيلها بالمتحور الجديد، كما أن طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في: «الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين باستمرار، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة».

وأكمل: المتحور الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.