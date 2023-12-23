قمة الدوري الإنجليزي.. أرسنال يدفع بتشكيل قوي ضد ليفربول للتحليق بالصدارة

أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة قوية على ملعب أنفيلد ضد ليفربول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعول أرتيتا على تشكيل يجمع الخبرة والشباب، حيث يشكل ثنائي المدفعجية ديكلان رايس وكاي هافيرتز محورًا صلبًا أمام مارتن أوديجارد المكلف بصناعة اللعب.

أما خط الهجوم فهو خليط من السرعة والخبرة، إذ يعتمد أرتيتا على سرعة بوكايو ساكا على الجناح الأيمن وحيوية جابريل جيسوس وجابريل مارتينيلي في العمق.

وجاء تشكيل أرسنال أمام ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابريل ماجاليس، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، إذ يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ويطارده ليفربول في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

ويسعى أرسنال للفوز بالمباراة للحفاظ على صدارته وتعزيز حظوظه في إحراز لقب الدوري بعد غياب طويل، بينما يطمح ليفربول لخطف الصدارة وإيصال رسالة قوية للمنافسين على اللقب.

