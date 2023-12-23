للمرة الثانية.. مدحت صالح والمايسترو أحمد عويضة يجتمعان في حفل "الأساتذة 3"

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء النسخة الثالثة من حفلات "الأساتذة" بمشاركة المايسترو أحمد عويضة، وذلك في تمام الثامنة مساء الأحد 7 يناير المقبل.

ويقود عويضة الحفل الثالث من حفلات "الأساتذة" لمدحت صالح مع أوركسترا سيني سيمفوني، والتي يعيدان خلاله إحياء روائع الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم ونجاة ومحرم فؤاد بشكل موسيقي اوركسترالي معاصر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويجتمع مدحت صالح وأحمد عويضة للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الجماهيري واسع المدى الذي لاقى النسخة الثانية من حفلات "الأساتذة" في نهاية سبتمبر الماضي، والتي شهدت تقديم روائع "انت عمري" و"فكروني" لأم كلثوم و"مرسال الهوى" لنجاة الصغيرة مع إعادة إحياء أغنيات مدحت صالح الشهيرة "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب".

ويعقب تعاون المايسترو أحمد عويضة مع مدحت صالح بعد النجاح الجماهيري لآخر حفلاته الموسيقية مع المطربة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، كما يجهز حاليا لسلسلة حفلات أوركسترالية في مصر والعالم العربي في بدايات العام الجديد، من بينها عودة التعاون بينه وبين المطربة اللبنانية عبير نعمة.

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