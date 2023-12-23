تعرف على الطريقة الصينية لعلاج تساقط الشعر

تمتلك كل دولة طرقها في علاج تساقط الشعر، حيث تكون هناك اسرار متوارثة بين الاجيال فعالة في تقليل تساقط السعر وزيادة كثافته ومن بينها الطريقة الصينية، حيث أن هناك عدة اساليب متبعة تأتي بنتيجة فعالة للقضاء على التساقط وزيادة كثافته.

-خطوات تقليل التساقط وزيادة كثافة الشعر:

تدليك فروة الرأس:

يساعد تدليك فروة الرأس في تحسين كثافة الشعر وخصوصًا عند القيام به بانتظام مع استخدام زيت شعر مناسب معه، ويعد زيت جوز الهند خيارًا مناسبًا لهذا الغرض، كما يساعد التدليك باستخدام الشاي الأخضر في تخليص الشعر من الشوارد الحرة التي تضعفه، وذلك إضافة إلى كونه يحفز إنتاج شعر جديد ويقلل من موت الخلايا داخل بصيلات الشعر.

استخدام الألوفيرا:

يمتلك جل الألوفيرا المستخلص من نبتة الصبار خصائص علاجية عديدة تجعله يستخدم في صناعة كثير من مستحضرات العناية بالجلد، وقد وجد أن قناع الألو فيرا للشعر يقلل من تساقطه ويقوي جريباته.

وضع عصير البصل على الشعر:

يملك البصل عددًا من الخصائص التي تجعله يساعد في نمو الشعر كونه غنيًا بعنصر الكبريت الذي يقع ضمن أهم العناصر لنمو الشعر، فاستخدام خلاصته الموجودة في العصير يساعد في تحفيز جريبات الشعر ومساعدته في النمو من جديد، إضافة إلى ما له من فوائد مضادة للبكتيريا، وذلك يجعله يساعد في محاربة الأمراض البكتيرية التي تصيب فروة الرأس.

استخدام بذور الحلبة:

تقع هذه البذور ضمن أكثر العلاجات المستخدمة في التقليل من تساقط الشعر، وذلك لما تحتوي عليه من عناصر مفيدة للشعر، لتقوية الشعرة، المساعدة في علاج جريبات الشعر التالفة، تحفيز نمو الشعر، استخدام عصير عنب الثعلب الهندي ويساعد وضع هذا العصير على الشعر في تسريع نمو الخلايا الحليمية الجلدية في جريبات الشعر، وذلك يؤدي إلى تعزيز نموه.

استخدام بخاخ الشاي الأخضر:

الشاي الاخضر الطبيعي يتم نقعه وغليه في الماء وتصفيته ثم استخدامه كبخاخ لفروة الرأس يوميا يقضي على القشرة والبكتريا التي تسبب التساقط وينشط فروة الرأس لنمو شعر جديد.



-نصائح صينية للوقاية من تساقط الشعر:

تعامل مع شعرك بلطف عن تسريحه ولا يكون رطب جدا او جاف جدا.

تجنب استخدام الزيوت الساخنة، واحرص على عدم تسريحه وهو مبتل.



أخبر طبيبك بأنواع الأدوية والمكملات التي تستخدمها، فقد يكون منها ما يسبب التساقط، وعندها سيعطيك بديلًا عنه أو يعدل من جرعته إن أمكن وفقا للطبيب.

احم شعرك من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة وغيرها من أشكال الحرارة فوق البنفسجية.

أقلع عن التدخين حيث يؤثر التدخين تأثيرًا سلبيًا في الشعر، وهذا سبب آخر لتقلع عنه إن كنت مدخنًا.

تميط الشهر بشكل يومي باداة مناسبة من خامات صحية ينشط فروة الرأس.

