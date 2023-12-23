المُقاومة الفلسطينية تعلن قتل جنود إسرائيليين في كمين مُحكم بغزة وترجح مقتل 5 أسرى نتيجة لقصف إسرائيلي

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، قتلها جميع أفراد أربعة سيارات "جيب" إسرائيلية، في كمين مُحكم بمنطقة "حجر الديك" شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأضافت المقاومة في بيان صحفي أن الاستهداف تم عبر تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع، مؤكدة أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة، وتم استهداف قوات جاءت للنجدة والإخلاء بالمنطقة التي تم استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وأردفت تقول إن طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.

وأعلنت المقاومة فقد الاتصال بمجموعة تابعة لها مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يرجح مقتلهم نتيجة