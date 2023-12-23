القصف الإسرائيلي المُستمر.. وعشرات الجُثث نهشتها الكلاب لمدنيين أعدموا ميدانيًا

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص غالبيتهم أطفال ونساء.

وقالت مصادر طبية في شمال القطاع إن 12 شخصا جميعهم نساء وأطفال، استشهدوا إثر القصف الذي استهدف منزل عائلة "البرش" في جباليا البلد، وسواه بالأرض، إضافة لعشرات تحت الركام.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا في حي النزلة بجباليا؛ ما أدى لاستشهاد طفل.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، بانتشال عشرات الجثث المُتحللة من شوارع "بيت لاهيا" شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقال إن معظم الجثث التي تم انتشالها في "بيت لاهيا" تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب.

وفي مدينة غزة وشمالها، خاصة حيي الشيخ رضوان، والشجاعية؛ حيث شهدا غارات عنيفة استهدفت منازل المدنيين، وأدت آخرها إلى استشهاد الصحفي محمد نصر أبو هويدي في حي الشجاعية.

واستشهد 6 أشخاص، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم "الشاطئ" غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة "الغمري" شرق مُخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد طفلتين وإصابة عدد من الأشخاص.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.