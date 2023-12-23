نصائح للتعامل مع الشعر الأبيض دون زيادته وسقوطه

عندما يبدأ الشعر الأبيض في الظهور لدى السيدات او الرجال لابد ان يعرفون ان هناك طرق معينة صحية للتعامل مع الشعر الأبيض دون أن تؤدي لزيادة طهوره في وقت قصير أو لسقوط الشعر، فالشعر الأبيض في أغلب الأحيان يرتبط بالعمر ولكن لبعض الناس يظهر في وقت مبكر، فالنصيحة الأولى من الأطباء والخبراء هي عدم التخلص من الشعر الأبيض في اي حال.



-طرق علاج الشعر الأبيض طبيعيًا:

تناول الزنجبيل:

تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور مع ملعقة من العسل كل يوم، قد يساعد ذلك على حماية الشعر، ويساهم في علاج الشعر الأبيض.

تدليك الشعر بالسمنة:

يمكن تدليك الشعر وفروة الرأس بالسمن المصفاة مرتين أسبوعيًا، حيث قد يساعد ذلك في معالجة الشعر الأبيض.

تطبيق أوراق الكاري:

لعلاج الشعر الأبيض بأوراق الكاري تخلط أوراق الكاري مع زيت الشعر، وهنا يمكن اختيار أي نوع، مثل: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، ثم يطبق الخليط على فروة الرأس، وتكرر الوصفة يوميًا في حال الرغبة بالحصول على نتائج أسرع.



استخدام عشبة المنكسفة المفترشة:

تحافظ هذه العشبة على الشعر الداكن، وقد تساهم في تقليل ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي، ولاستخدام هذه العشبة اغليها مع زيت جوز الهند أو السمسم ثم دلك الشعر يوميًا.

-وضع منقوع الشاي الأسود على الشعر:

الشاي الأسود هو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الشعر من الجذور الحرة، وبالتالي يساعد في علاج الشعر الأبيض، كما أنه يساعد في تغميق لون الشعر، ولتطبيق هذه الوصفة يتم غلي ملعقتين من الشاي الأسود مع الماء، ثم يطبق المنقوع على الشعر.

تطبيق ماسك زيت الخروع مع زيت جوز الهند:

من طرق علاج الشعر الأبيض استخدام زيت الخروع، حيث يعزز زيت الخروع الدورة الدموية للبصيلات، ويحتوي على أحماض أوميغا 6 الدهنية الأساسية التي تعزز صحة الشعر وتحافظ على سواده، وهذا ما يجعل زيت الخروع مساهمًا جيدًا في علاج الشعر الأبيض.

استخدام عصير البصل:

يساهم البصل في علاج الشعر الأبيض، ويحافظ على لون الشعر الأصلي، حيث يخلط البصل في الخلاط ويؤخذ عصيره، ويدهن العصير على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر جيدًا.



تناول عصير الجزر:

يساعد شرب كوب من عصير الجزر يوميًا على معالجة الشعر الأبيض.

استخدام ماسك الحناء والقهوة:

من طرق علاج الشعر الأبيض استخدام خليط الحناء والقهوة، إذ تساعد الحناء على علاج الشعر الأبيض وتساعد القهوة على صبغ الشعر.



-طرق الوقاية من ظهور الشعر الأبيض:

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل: السمك، والخضار، والفواكه.

عالج ما ينقص الجسم من الفيتامينات والمعادن إما بتناول الأطعمة الغنية بها، أو تناول المكملات الغذائية.

توقف عن التدخين.

ابتعد عن الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.