شراء مبنى جديد في إيبارشية "شمالي ألمانيا"

أتم الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، شراء مبنى جديد لصالح الإيبارشية، وهو مبنى مقابل الدير.

ويحوي المبنى الجديد مخبزًا آليًا يعمل بتكنولوچيا متقدمة، ونجح الأنبا دميان في الاتفاق، مع الشركة المالكة للمبنى والمخبز الآلي على التبرع بالمخبز لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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