ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

شراء مبنى جديد في إيبارشية "شمالي ألمانيا"

الأنبا دميان
الأنبا دميان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أتم الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، شراء مبنى جديد لصالح الإيبارشية، وهو مبنى مقابل الدير.
ويحوي المبنى الجديد مخبزًا آليًا يعمل بتكنولوچيا متقدمة، ونجح  الأنبا دميان في الاتفاق، مع الشركة المالكة للمبنى والمخبز الآلي على التبرع بالمخبز لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

IMG_3036
IMG_3036
IMG_3035
IMG_3035
الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر ألمانيا الدير المخبز دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون