إسقاط مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث في دمياط.. أبرز ما يدور في اجتماعات "الشيوخ"

تعقد 6 لجان نوعية بمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة الإثنين المقبل ، لمناقشة خطط عمل اللجان والتي جاءت علي راس أولويات لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس محمد أبو حجازي بشأن الاقتراح برغبة لإسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير.

وتنظر لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ الإقتراح الثاني المقدم من النائب محمد ابوحجازي بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتادعما للصناعة وحفاظا علي حق المستهلك وتيسيرا علي المواطنين وضبط الاسواق للتأكد من توافر السلع أمام جمهور المستهلكين والتأكد من توافرها وبيعها بسعرها الرسمي ولبحث شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وبدورها تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية، يوم الأحد، اجتماعا لمناقشة دراسة بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

تعقد لجنة الصناعة اجتماعًا الاثنين المقبل لمناقشة طلبي اقتراح برغبة مقدمة بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط لخدمة شمال الدلتا، كذلك زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

تناقش لجنة الطاقة والبيئة، الاقتراح برغبة المقدم بشان وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، كما تستكمل اللجنة مناقشة الطلب المقدم بشأن " دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وبحثت لجنة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأول، الاقتراح برغبة المقدم بشأن سرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزي الجديد، فيما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم بشأن سرعة تنفيذ وانهاء الأعمال في مستشفى طما بمحافظة سوهاج.