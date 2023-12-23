ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. شوط أول سلبي بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية

مباراة أتلتيكو مدريد
مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بين فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما سيطر لاعبو الأتلتي على مجريات اللعب، وبعد محاولات عديدة أمام المرمى لم تفلح في قص شريط أهداف اللقاء.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، أزبيليكويتا

خط الوسط: مولينا، دي باول، ريكيلمي، كوكي، لينو

وفي الهجوم: جريزمان، موراتا.

أما إشبيلية دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: جوديل - سيرجيو راموس - سالاس

خط الوسط: خوانلو - راكيتيتش - سوماري - توريس - بيدروسا

وفي الهجوم: سوسو - أوكامبوس.

أتلتيكو مدريد وإشبيلية الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد إشبيلية مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية