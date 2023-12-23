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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري التركي.. تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام باشاك شهير

تريزيجيه
تريزيجيه
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أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باشاك شهير، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري التركي.

ويستضيف فريق طرابزون سبور، اليوم السبت، نظيره باشاك شهير على ملعب بابارا بارك، على أن ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود تريزيجيه هجوم فريقه رفقة النيجيري بول أوناتشو، والبوسني إيدين فيسكا، بمعاونة اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس.

وسجل تريزيجيه هدفًا في مباراة الجولة الماضية من الدوري التركي، وذلك أمام إسطنبول سبور في مباراة لم تكتمل بسبب انسحاب الأخير.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي باشاك شهير في المركز الرابع عشر وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة باشاك شهير

حراسة المرمى: شاكير 

خط الدفاع: لارسن - ميندي - دينزفيل - المالي

خط الوسط: أوزديمير - عبدالقادر عمر - أناستاسيوس باكاسيتاس 

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - بول أوناتشو - إيدين فيسكا.

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