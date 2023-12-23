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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. بيراميدز يؤدي تدريبات قوية في الإمارات.. والشيبي جاهز "صور"

تدريبات نادي بيراميدز
تدريبات نادي بيراميدز
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خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة من عصر الاثنين المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

وجاء المران قويا واستمر لمدة ساعتين على ملعب "كريكيت أبوظبي" وشهد مشاركة اللاعبين بما فيهم محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي.

وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.

ادي بيراميدز العاصمة الإماراتية أبوظبي كأس السوبر المصري للأبطال بيراميدز نظيره فيوتشر