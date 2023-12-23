محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة لـ70 قرية وعزبة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية اليوم برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 30 قرية و 40 عزبة بنطاق مراكز المحافظة .

جرى اعتماد قرى (محلة منوف بقرى مركز طنطا، السلاوي، أم كلثوم، مشيل نعمان بعزب مركز طنطا، بتوفر ، الدلجمون، منشية الشيخ المحروقي، اكوه الحصة، ابيج ، حصبة اكوه، دقرن ، دلبشان، قسطا، قصر نصر الدين، قليب ابيار ، كفر الباجه ، كفر الهواشم، كفر حشاد، كفر ديما، كفر شماخ، كفر يعقوب، مشله ، ابيار ، قصر بغداد، أبو الغر، منية ابيار ، منشأة الكردي، محمد نجيب، كفر الشربجي بقرى مركز كفر الزيات، وعلي العربي، الست ظريفة ، الشرقاوي، نوبار باشا، كفر الهلاوي، محجوب بعزب مركز كفر الزيات، وفرسيس، كفر الصارم القبلي، ميت الرخا، منشأة حاتم، كفر شبرا قلوج من قرى زفتى ومن عزب زفتى البحيري، المنشاوي البحرية، رشوان، وهدان القبلية، يوسف، ربيع، البشبيشي، الصعيدي، شعيب نصر، البطرخانة، الشهاوي، المنشاوي الشرقية، حمودة، عزت، كشك، البحرية (المعين)، متولي حميدة، مشرف، البدوي القبلية، الجحوش ، جراسيا، عجوة عزيز غالي، عطيفة، المنشاوي القبلية، فتوح، القاضي سلام، الجندي، البدوي البحرية، يوسف جبر وبقرى مركز سمنود كفر الشراقواة وسمعان الجديد مرزوق من عزب سمنود، وقرى مركز السنطة بلاي، المنشأة الجديدة وبعزب السنطة شنودة، عبد الله خضر، محمد نوير).