رسميًا.. نابولي يحصن «أوسيمين» بعقد حتى 2026

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم السبت، تجديد عقد نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2026.

وكان عقد أوسيمين مع نابولي ينتهي في عام 2025، قبل تجديد عقده اليوم، ليحصن فريق الجنوب مهاجمه من أعين الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وجود شرط جزائي في عقد أوسيمين الجديد يتراوح ما بين 120 إلى 130 مليون يورو .

وكشفت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا، عن وجود شرط جزائي في عقد أوسيمين الجديد مع نابولي يتراوح ما بين 120 إلى 130 مليون يورو .

وشارك أوسيمين هذا الموسم في 17 مباراة بجميع المسابقات بمعدل دقائق لعب 1229 دقيقة، استطاع أن يحرز 8 أهداف وصنع 2 آخرين.

انضم أوسيمين إلى نابولي في عام 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، ليشارك مع الفريق في 118 مباراة سجل خلالها 67 هدفًا وصنع 17 آخرين.

وكان أوسيمين ضمن كتيبة لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لنادي نابولي، التي حصدت لقب لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بعد فترة غياب طويلة عن منصات التتويج.

ونتيجة ما قدمه فيكتور أوسيمين مع نابولي، حصل على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023.