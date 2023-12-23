جريزمان VS راموس.. تشكيل أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إشبيلية، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، نظيره إشبيلية على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وينطلق اللقاء في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الأتلتي، الفرنسي أنطوان جريزمان رفقة ألفارو موراتا، على أن يتواجد المدافع المخضرم سيرجيو راموس أساسيًا في تشكيل الفريق الأندلسي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، أزبيليكويتا

خط الوسط: مولينا، دي باول، ريكيلمي، كوكي، لينو

وفي الهجوم: جريزمان، موراتا.

تشكيل إشبيلية

كما أعلن كيكي فلوريس، المدير الفني الجديد لفريق إشبيلية،التشكيل الأساسي الذي يواجه به أتلتيكو مدريد، على النحو التالي.

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: جوديل - سيرجيو راموس - سالاس

خط الوسط: خوانلو - راكيتيتش - سوماري - توريس - بيدروسا

وفي الهجوم: سوسو - أوكامبوس.