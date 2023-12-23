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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مستشفى غزة الأوروبي: المنظومة الصحية في القطاع انهارت تمامًا

الدكتور يوسف العقاد،
الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى عزة الأوروبي
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قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى عزة الأوروبي، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجازر في قطاع غزة، حيث يصل المئات من الشهداء والمصابين يوميًا جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تمامًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

وأوضح مدير عام مستشفى غزة الأوروبي: "نعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات والأهالي".

مستشفى عزة الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة