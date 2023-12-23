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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل مطار الملك عبد العزيز الدولي استعدادًا للسفر إلى الإمارات "صور"

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا للسفر إلى دولة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

‎وكان الأهلي أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي.

النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي كأس السوبر المصري