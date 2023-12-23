إسرائيل تهاجم جباليا.. وحماس تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية

تتواصل في قطاع غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة وسط أنباء عن خسائر مادية وفي الأرواح وسط عناصرها، وفقا لـ "سكاي نيوز".

فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رويترز قولها إن الجيش الإسرائيلي يهاجم من الجو والبر في جباليا حيث تدور اشتباكات عنيفة في الحي الواقع شمال قطاع غزة.

وأفاد السكان عن تصاعد دخان كثيف فوق مخيم اللاجئين وغارات جوية متواصلة، إلى جانب قصف بالدبابات.

ونقل مراسلنا عن المحرر العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي أن مجنزرات اسرائيلية وآليات للجيش تنشط بالقرب من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح على الخط المسمى محور فيلادلفيا.

وكانت إسرائيل تتجنب العمل على هذا المحور من أجل عدم إغضاب الجانب المصري.

من جهتها، قالت حركة حماس إن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

كما ذكرت أن عناصر كتائب القسام استهدفوا آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت أيضا "تمكنا من استهداف جنديين بقذيفة آر بي جي RPG في مدينة خان يونس أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء".